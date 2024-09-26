Петер Сийярто сообщил о дезинформации Запада об экономических контактах с Москвой.

Страны коллективного Запада не отказались от российских энергетических носителей, они по-прежнему ведут бизнес с Россией, хотя публично отрицают этот факт. Речь идет об одном из крупнейших примеров дезинформации и фейк-ньюс, так как Запад по-прежнему в реальности продолжает вести дела с Москвой. Соответствующее заявление сделал венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи при Всемирной организации.

Если вы посмотрите на долю российского газа в западной части Европы, на количество нефти, которое поступает на Запад, и откуда оно поставляется, на то, кто поставщик урана номер один для такой страны, как США, то вы тоже удивитесь. И чтобы вы не тратили время на исследования, скажу, что это РФ. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

В Венгрии полагают, что эти данные говорят мировой общественности о том, что введенные экономические санкции против Москвы абсолютно бесполезны, они не работают и наносят больше ущерба для европейских экономических систем, чем для российской экономики.

Венгрия надеется, что мирный план Бразилии и КНР по Украине будет рассмотрен.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций