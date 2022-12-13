Сийярто заявил, что Венгрия будет добиваться прекращения огня на Украине

Он отметил, что затягивание конфликта является худшей из всех возможных новостей.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет добиваться прекращения огня на Украине. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Kossuth.

По словам Сийярто, жизни людей можно спасти только благодаря прекращению огня. Он подчеркнул, что венгерские власти намерены добиться перемирия и переговоров на Украине. Также глава МИД Венгрии отметил, что затягивание конфликта является худшей из всех возможных новостей.

Необходимо спасать жизни людей, а жизни может спасти только мир. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Ранее Дуда заявил, что Россия победит Украину, если Запад срочно не поставит оружие.

Фото: YouTube / TRT World