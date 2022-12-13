  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сийярто заявил, что Венгрия будет добиваться прекращения огня на Украине
Сегодня, 14:49
52
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Сийярто заявил, что Венгрия будет добиваться прекращения огня на Украине

0 0

Он отметил, что затягивание конфликта является худшей из всех возможных новостей.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет добиваться прекращения огня на Украине. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Kossuth.

По словам Сийярто, жизни людей можно спасти только благодаря прекращению огня. Он подчеркнул, что венгерские власти намерены добиться перемирия и переговоров на Украине. Также глава МИД Венгрии отметил, что затягивание конфликта является худшей из всех возможных новостей.

Необходимо спасать жизни людей, а жизни может спасти только мир.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Ранее Дуда заявил, что Россия победит Украину, если Запад срочно не поставит оружие.

Фото: YouTube / TRT World

Теги: мид венгрии, петер сийярто, прекращение огня, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии