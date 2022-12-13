Сийярто заявил, что Венгрия будет добиваться прекращения огня на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет добиваться прекращения огня на Украине. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Kossuth.
По словам Сийярто, жизни людей можно спасти только благодаря прекращению огня. Он подчеркнул, что венгерские власти намерены добиться перемирия и переговоров на Украине. Также глава МИД Венгрии отметил, что затягивание конфликта является худшей из всех возможных новостей.
Необходимо спасать жизни людей, а жизни может спасти только мир.
Петер Сийярто, глава МИД Венгрии
Ранее Дуда заявил, что Россия победит Украину, если Запад срочно не поставит оружие.
Фото: YouTube / TRT World
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