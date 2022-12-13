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Дуда: Россия победит Украину, если Запад срочно не поставит оружие
Сегодня, 11:11
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Дуда: Россия победит Украину, если Запад срочно не поставит оружие

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Он также отметил, что президент РФ может не остановиться на этом.

Президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости поставить Украине больше оружия. Об этом он рассказал в интервью французской газете Le Figaro.

По словам Дуды, если Запад не поможет Киеву в ближайшие недели, то Россия одержит победу. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин может не остановиться на этом.

Он может победить, и мы не знаем, где он остановится.

Анджей Дуда, президент Польши

Ранее Дуда отказал Украине в поставке истребителей.

Фото: YouTube / Prezydent RP Andrzej Duda

Теги: анджей дуда, запад, оружие, президент польши, россия, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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