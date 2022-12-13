Дуда: Россия победит Украину, если Запад срочно не поставит оружие

Президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости поставить Украине больше оружия. Об этом он рассказал в интервью французской газете Le Figaro.
По словам Дуды, если Запад не поможет Киеву в ближайшие недели, то Россия одержит победу. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин может не остановиться на этом.
Он может победить, и мы не знаем, где он остановится.
Анджей Дуда, президент Польши
Ранее Дуда отказал Украине в поставке истребителей.
Фото: YouTube / Prezydent RP Andrzej Duda
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