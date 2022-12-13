Президент Польши отказал Украине в поставке истребителей

Анджей Дуда рассказал о том, что Варшава не может снижать уровень собственной безопасности.

Президент Польши Анджей Дуда отказал Украине в поставке истребителей, так как такая военная помощь значительно снизит оборонный потенциал Варшавы. Соответствующее заявление глава европейского государства сделал в ходе своего рабочего визита в Прибалтику. Политик напомнил о том, что его страна всегда поддерживает киевский режим, однако одновременно с этим правительство беспокоится о том, чтобы ситуация не сказывалась на ухудшении ситуации сбезопасностью Варшавы.

У нас в данный момент есть около 50 истребителей F-16. Мы ожидаем поставок в Польшу истребителей F-35, так как соответствующие контракты были подписаны несколько лет назад. Мы также ожидаем поставок истребителей из Южной Кореи. Анджей Дуда, президент Польши

Анджей Дуда напомнил о том, что в рамках НАТО важнейшим элементом является элемент сдерживания противников для всех международных союзников. Это сдерживание будет успешно в том случае, если каждая страна будет в состоянии себя защищать и развивать военный потенциал.

Дуда заявил о готовности Польши отправить Украине дополнительные танки Т-72 и PT-91 Twardy.

Фото и видео: YouTube / Prezydent RP Andrzej Duda