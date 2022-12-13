Варшава рассказала о намерении передать ВСУ советскую технику.

Президент Анджей Дуда заявил о готовности Польши отправить Украине дополнительные танки Т-72 и PT-91 Twardy. Соответствующее заявление глава европейского государства сделал в ходе выступления в Риге. Политик находился в столице Латвии с рабочим визитом. Он пояснил, что ранее Варшава приняла решение отправить киевскому режиму роту танков немецкого производства Leopard (14 единиц). Он напомнил, что его страна регулярно передает Вооруженным силам Украины поддержку. Речь идет о более чем 240 танках, свыше сотни бронированных транспортных средств, десятках тысячах автоматов, различных боеприпасов, гаубицах Krab и зенитно-ракетных комплексах Piorun.

Еще есть танки из постсоветских запасов, более-менее модернизированные. Есть танки Т-72 в модернизированной версии, а также PT-91 Twardy. Это хорошее вооружение, которое хорошо работает, так что мы готовы оказать помощь Украине. Анджей Дуда, президент Польши

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Фото и видео: YouTube / Prezydent RP Andrzej Duda