Анджей Дуда рассказал о том, что Киев должен вступить в военный альянс.

Польша предложила НАТО предоставить Киеву гарантии безопасности. Соответствующее заявление в ходе выступления в столице Латвии сделал глава государства Анджей Дуда. Политик заявил, что требуется это сделать до начала саммита Североатлантического военного альянса, который состоится в столице Литвы Вильнюсе. Мероприятие запланировано на июль текущего года. В Варшаве планируют продолжать работу по перспективам для Украины по вступлению в состав НАТО.

Мы бы хотели перед саммитом в Вильнюсе вместе с нашими партнерами разработать соглашение о предоставлении Украине своеобразных гарантий безопасности со стороны НАТО, то есть сделать шаг в этом процессе усиления безопасности Украины с точки зрения будущего. Анджей Дуда, президент Польши

Президент Польши Дуда сообщил, что президент США Байден может посетить страну в феврале.

Фото и видео: YouTube / Prezydent RP Andrzej Duda