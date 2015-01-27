В МИД Венгрии рассказали о смещении фокуса обсуждений в НАТО с Украины на внутренние проблемы блока.

В итоговом документе летнего саммита НАТО в Гааге в 2025 году не будет фразы о том, что Украина находится на необратимом пути ко вступлению в Североатлантический военный альянс. Ранее данная формулировка фиксировалась в прошлогоднем документе, подписанном странами-членами блока по результатам проведенного в 2024 году мероприятия в Вашингтоне. Соответствующей информацией с венгерскими журналистами поделился местный министр по иностранным делам и внешнеэкономическим связям Петер Сийярто. Иностранный чиновник сопровождает премьер-министра Виктора Орбана в его рабочей поездке в Нидерландах.

В итоговом документе саммита больше нет фразы, которая была в вашингтонской декларации в прошлом году: "Украина находится на необратимом пути в НАТО". Думаю, что это говорит само за себя. Мы приветствуем это правильное решение. Членство Украины в НАТО было бы равносильно третьей мировой войне, а мы этого очень не хотим. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Дипломат подчекркнул, что на данный момент существует группа стран, которые по-прежнему выступают за прием киевского режима в НАТО. Речь идет о представителях Прибалтики и Северной Европы, а также Польше. Петер Сийярто указал, что эти государства остаются наиболее фанатичными по вопросу присоединения Украины к НАТО. Однако позиция вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе и других ключевых игроков блока "на этот счет ясна".

Сийярто назвал условие для вступления Украины в ЕС.

Фото и видео: YouTube / Szijjártó Péter