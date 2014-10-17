Сийярто прокомментировал перенос подготовки ВСУ инструкторами ЕС на Украину

Глава МИД Венгрии оценил решения, принятые Евросоюзом.

В Будапеште прокомментировали перенос подготовки Вооруженных сил Украины западными инструкторами от Европейского союза на территорию Украины. Соответствующее заявление сделал глава венгерского министерства по иностранным делам Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции с местными журналистами по результатам рабочей встречи глав внешнеполитических ведомств, организованной в Люксембурге. Иностранный чиновник пояснил, что речь идет о красной линии и первом шаге к отправке западных Вооруженных сил для участия в региональном конфликте между Москвой и Киевом.

Сейчас верховный представитель предложил продолжить эту подготовительную миссию на территории Украины. Это чрезвычайно опасное предложение. Это предложение, которое пересекло бы новую красную линию... На наш взгляд, это неприемлемо, мы будем препятствовать этому. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Дипломат добавил, что решение ЕС направить доходы с российских замороженных активов на закупку оружия для армии киевского режима в обход позиции Венгрии - это беспрецедентное по бесстыдности нарушение правил Евросоюза,

Сийярто: Венгрия, вопреки давлению Запада, не откажется от поставок нефти и газа из РФ.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter