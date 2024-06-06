Сийярто: Венгрия, вопреки давлению Запада, не откажется от поставок нефти и газа из РФ

Глава МИД Венгрии оценил попытки ЕС разорвать энергоконтракты Венгрии с Россией.

Будапешт не поддастся давлению стран коллективного Запада и не откажется от выгодных поставок российского газа и нефти. Соответствующее заявление сделал венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто, выступая на профильной сессии "Будущее рынка нефти и газа: Перспективы глобального спроса и планы производителей", организованного на полях Петербургского международного экономического форума.

Несмотря на все геополитическое и идеологическое давление, мы не готовы отказаться от эффективных партнерств, которые у нас есть в сфере энергопоставок. Когда принимаем решение покупать энергоресурсы у того или иного источника, это не политическое решение и заявление с нашей стороны. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Иностранный гость отметил в этом контексте сотрудничество с российскими предприятиями. Он указал на тот момент, что его "неоднократно спрашивали, почему Венгрия продолжает покупать газ и нефть в России". Венгр отметил, что для властей Будапешта вопрос лежит в практической плоскости.

Венгрия не получала альтернативных российским предложений по поставкам нефти.

Фото и видео: ПМЭФ