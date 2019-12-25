В Венгрии поблагодарили Минэнерго России за оперативный ремонт.

Российские поставки природного газа в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" возобновились. Соответствующее заявление министр иностранных дел и внешнеэкономических связей в Будапеште Петер Сийярто рассказал своим подписчикам в социальных сетях. Иностранный чиновник напомнил, что в ночь на 18 августа киевский режим совершил удар своим беспилотником по инфраструктуре трубопровода, который пришлось ремонтировать российским специалистам. На текущий момент эти мероприятия завершились. Местные власти ожидают, что украинские власти откажутся от новых атак на нефтепровод, так как объект имеет критически важное значение для обеспечение энергоснабжения европейского государства.

эти работы, и "поставки нефти в Венгрию были возобновлены", отметил глава МИД. "

Я только что поблагодарил первого заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за быстрое устранение ущерба, нанесенного в результате нападения. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Сийярто уверен, что встреча Путина и Трампа на Аляске будет успешной.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter