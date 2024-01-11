Глава МИД Венгрии сообщил об ожиданиях от официального визита главы РФ в США.

Власти в Будапеште уверены, что рабочая встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа завершится успехом. Соответствующий комментарий глава внешнеполитической службы Венгрии Петер Сийярто сделал в эфире местной программы "Час борцов", транслируемой на видеоплатформе YouTube. Глава иностранного правительства уточнил, что в отличие от европейских политических элит участники российско-американского саммита действительно способны найти путь к мирному урегулированию регионального кризиса на Украине. Дипломат выразил уверенность в том, что встреча между главами Кремля и Белого дома поможет нормализовать отношения между Москвой и Вашингтоном, что укрепит международную безопасность.

Европейские политические лидеры не могут разрешить эту ситуацию, потому что те, кто не могут сделать что-то на протяжении трех с половиной лет и настаивают на том, чтобы продолжать делать то же самое, не способны решить какую-либо проблему. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Петер Сийярто добавил, что в случае провала в переговорах между Россией и США мировая общественность увидит, в какой степени обществу придется жить в тени возможной третьей мировой войны в ближайшие годы.

Сийярто назвал Украину нецивилизованным государством.

