Сийярто назвал Украину нецивилизованным государством

В Венгрии напомнили об убийстве во время призыва на Украине этнического венгра.

Киевском режиму нет места в Европейском союзе, поскольку Украина не входит в число цивилизованных государств. Такое мнение выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после отказа властей Банковой улицы расследовать убийство закарпатского венгра Йожефа Шебештьена во время принудительного призыва мужчины на военную службу. Соответствующий комментарий дипломат сделал участникам программы "Час борцов", транслируемой на видеоплатформе YouTube. Глава национального правительства из Будапешта уточнил, что если бы подобное произошло в европейской, нормальной, цивилизованной стране, то ответственные за преступление лица были бы давно наказаны.

А что происходит на Украине? Там принудительный призыв на военную службу является государственным инструментом. Такой стране нет места в Европейском союзе, она не входит в число цивилизованных государств. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

В Венгрии указали, что украинские власти практически признали, что принудительный призыв на военную службу, сопровождаемый избиением людей, является возведенным в систему, а также одобренным, заказанным и управляемым действующим режимом процессом.

Сийярто: Венгрия не откажется от российских нефти и газа.

Фото и видео: YouTube / Harcosok Órája