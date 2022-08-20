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Сийярто: Венгрия не откажется от российских нефти и газа
Сегодня, 14:40
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Сийярто: Венгрия не откажется от российских нефти и газа

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В МИД Венгрии рассказали о посылке, который донесли до европейских коллег.

Будапешт не допустит, чтобы руководство Европейского союза запрещало ей использовать российские нефть и природный газ. Соответствующее заявление министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сделал на рабочей встрече с послами стран ЕС в Будапеште, о чем дипломат рассказал своим подписчикам в социальных сетях. Иностранный чиновник напомнил, что коллективный Брюссель стремится запретить  Венгрии  использовать дешевые российские нефть и газ, что грозит повышением в два, три и даже четыре раза расходов на коммунальные услуги для обычных семей

Брюссель движется в совершенно неверном направлении: они хотят продолжать конфликт на Украине, они хотят пустить нелегальных мигрантов и навязать нам гендерное безумие.... Мы не допустим этого, для нас Венгрия на первом месте. Я ясно дал понять это послам стран ЕС в Будапеште.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Ранее национальное правительство Венгрии заявило, что не поддержит разработанный Европейской комиссией план полного отказа от поставок в ЕС нефти и газа из России к началу 2028 года. 

Сийярто: Венгрия, Сербия и Россия провели переговоры о строительстве нового нефтепровода.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter

Теги: венгрия, газ, евросоюз, мид, нефть, петер сийярто
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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