В МИД Венгрии рассказали о посылке, который донесли до европейских коллег.

Будапешт не допустит, чтобы руководство Европейского союза запрещало ей использовать российские нефть и природный газ. Соответствующее заявление министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сделал на рабочей встрече с послами стран ЕС в Будапеште, о чем дипломат рассказал своим подписчикам в социальных сетях. Иностранный чиновник напомнил, что коллективный Брюссель стремится запретить Венгрии использовать дешевые российские нефть и газ, что грозит повышением в два, три и даже четыре раза расходов на коммунальные услуги для обычных семей

Брюссель движется в совершенно неверном направлении: они хотят продолжать конфликт на Украине, они хотят пустить нелегальных мигрантов и навязать нам гендерное безумие.... Мы не допустим этого, для нас Венгрия на первом месте. Я ясно дал понять это послам стран ЕС в Будапеште. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Ранее национальное правительство Венгрии заявило, что не поддержит разработанный Европейской комиссией план полного отказа от поставок в ЕС нефти и газа из России к началу 2028 года.

Сийярто: Венгрия, Сербия и Россия провели переговоры о строительстве нового нефтепровода.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter