Сийярто: Венгрия, Сербия и Россия провели переговоры о строительстве нового нефтепровода

В МИД не рассказали, кто принимал участие в переговорах от Москвы.

Бушапешт обсудил с Белградом сооружение нефтепровода между двумя странами для поставок российской нефти. В дискуссиях приняли участие делегаты из Москвы. Соответствующее заявление сделал местный министр по иностранным делам и внешнеэкономическим связям Петер Сийярто через соцсети. Иностранный чиновник опубликовал фотографии трехсторонних переговоров, проходивших в режиме телеконференции.

21 июля мы проводим переговоры с нашими сербскими и российскими коллегами о строительстве нового нефтепровода, соединяющего Венгрию с Сербией. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Дополнительно Петер Сийярто сопроводил публикацию снимками телеконференции, в ходе которой он находился в здании своего министерства в Венгрии и вел диалог с сербскими и российскими специалистами. Зарубежные эксперты появлялись на экране монитора. Кто принимал участие в этих переговорах из Москвы и Белграда, спикер не уточнил своей аудитории.

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter