Глава МИД Венгрии оценил попытки ЕС и НАТО ослабить связи с Москвой.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил журналистам намерение своей страны сохранять контакты с Россией, несмотря на критику международных союзников по Европейскому союзу и НАТО. Соответствующей информацией иностранный чиновник поделился с участниками мероприятия, организованного в Национальном университете государственной службы в Будапеште. Дипломат уточнил, что такие контакты отвечают национальным интересам страны, которой удалось остаться в стороне от регионального конфликта на Украине и продолжить сотрудничество с Москвой в энергетической сферы.

Многие люди критикуют, что я поддерживаю контакты с русскими. Во внешней политике надо встречаться и разговаривать не только с теми, с кем вы согласны по большинству важных вопросов. Надо поддерживать контакты еще и с теми, с кем мы расходимся во мнениях. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Он посетовал, что в Европе продолжает царить военный психоз и если кто-то начинает говорить о мире и призывает к прекращению конфликта на Украине, то ему тут же навешивают ярлык "друга Трампа", либо "друга Путина", либо "шпиона русских", либо "пропагандиста Кремля". "Поэтому возможность обсуждения важных вопросов осмысленным, цивилизованным, культурным образом без перехода на личности, поверхностных оценок и упрощения равна нулю", - отметил министр.

Сийярто сообщил, куда Венгрия хочет направить деньги вместо помощи Украине.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter