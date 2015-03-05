Сийярто ответил на вопрос о последствиях оскорбления Харрис в адрес Орбана

Глава МИД РФ оценил интервью вице-президента США относительно венгерского премьера Виктора Орбана.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто в интервью журналистам "РИА Новостей" назвал "не лучшим стартом" слова кандидата в американские президенты США от Демократичесой партии Камалы Харрис в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Таким образом дипломат прокомментировал вопрос СМИ о том, грозят ли слова Харрис негативными последствиями для отношений между Вашингтоном и Будапештом.

Определенно, не лучший старт. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напомним, что иностранная чиновница из действующей администрации при Джо Байдене в ходе телевизионной программы Late Show with Stephen Collbert на местном канале CBS News упомянула о лидере Будапешта как о диктаторе, автократе. Имя Орбана прозвучало в одном ряду с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном.

Сийярто назвал ошибку НАТО, которая привела к конфликту на Украине.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости