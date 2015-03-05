Сийярто назвал ошибку НАТО, которая привела к конфликту на Украине

Глава МИД Венгрии указал на причину начала конфликта между Москвой и Киевом.

Текущего украинского кризиса можно было бы избежать в том случае, если бы руководство Североатлантического военного альянса обсудило с Россией ее проект договора о гарантиях безопасности в 2021 году. В Будапеште подчеркнули, что всегда верят в диалог и дипломатическую дискуссию.

Я помню те дни. Думаю, чего тогда не хватало – так это серьезного обсуждения. Прошло почти три года с тех пор. И, возможно, то, что я сейчас говорю, не имеет смысла, но я бы хотел, чтобы эти диалоги состоялись. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии прибыл в Петербург для переговоров по газоснабжению.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости