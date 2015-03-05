Сийярто назвал ошибку НАТО, которая привела к конфликту на Украине

Текущего украинского кризиса можно было бы избежать в том случае, если бы руководство Североатлантического военного альянса обсудило с Россией ее проект договора о гарантиях безопасности в 2021 году. В Будапеште подчеркнули, что всегда верят в диалог и дипломатическую дискуссию.
Я помню те дни. Думаю, чего тогда не хватало – так это серьезного обсуждения. Прошло почти три года с тех пор. И, возможно, то, что я сейчас говорю, не имеет смысла, но я бы хотел, чтобы эти диалоги состоялись.
Петер Сийярто, глава МИД Венгрии
Глава МИД Венгрии прибыл в Петербург для переговоров по газоснабжению.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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