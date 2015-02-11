Премьер Венгрии напомнил, что получил г=награду еще до начала СВО на Украине.

Премьер-министр Венгрии Петер Сийярто отказался возвращать Орден дружбы, полученный от российского министра по внешней политике Сергея Лаврова. Инцидент произошел во время совместной пресс-конференции чиновника с канцлером Австрии Александером Шалленбергом. Один из журналистов поинтересовался у главы местного правительства о судьбе награды от МИД РФ из-за специальной военной операции РФ на Украине.

Нет. Я получил его в мирных обстоятельствах. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Петер Сийярто был награжден по указу российского президента Владимира Путина за значительный вклад в развитие двусторонних отношений между Россией и Венгрией. Орден иностранец получил во время своего рабочего визита в Москву, который состоялся в декабре 2021 года. Венгерская газета Népszava обратила внимание зрителей на то, что во время брифинга Шалленберг выступал на фоне флагов Австрии и ЕС, а за спиной Сийярто находился только флаг Венгрии.

Глава МИД Италии заявил, что представил голову Драги на блюде перед Путиным.

Фото и видео: Facebook/ Szijjártó Péter (запрещенная на территории России социальная сеть, принадлежащая экстремистской компании).

