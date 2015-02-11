Глава МИД Италии заявил, что представил голову Драги на блюде перед Путиным

Луиджи Ди Майо считает, что в мире начинают "поднимать тосты" автократии.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил журналистам о том, что представил голову премьер-министра Марио Драги на блюде перед российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующей информацией дипломат поделился в эфире радиостанции Rtl 102.5. Он прокомментировал разногласия, которые возникли в правящей политической коалиции европейского государства. По словам чиновника, эта ситуация идет на пользу Москве. При этом возможный распад кабмина Италии сделает Европу слабее.

У меня плачет сердце, когда в Москве вчера вечером поднимали тосты, Медведев радовался, потому что Путину на серебряном блюде подали голову Драги. Автократии поднимают тосты Луиджи Ди Майо, глава МИД Италии

Напомним, что после рабочей встречи Драги и Маттареллы заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в собственном Telegram-канале опубликовал коллаж из фотографией премьера Италии и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и подписью "Кто следующий?".

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Видео: play.rtl.it

Фото: YouTube / Il Sole 24 ORE