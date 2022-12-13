Глава МИД Венгрии оценил сотрудничество с Россией.

Глава венгерского министерства по иностранным делам Петер Сийярто опроверг сообщения СМИ о прекращении сотрудничества Будапешта с "Росатомом" в вопросе строительства атомной электростанции "Пакш-2". В ходе пресс-конференции дипломат пояснил, что сведения не соответствуют действительности, а Венгрия не поменяет компанию-подрядчика на французское предприятие Framatome. Петер Сийярто добавил, что чиновники остаются привержены к контракту, который заключили еще девять лет назад, так как до сих пор сотрудничество с "Росатомом" носило позитивный характер.

Постоянно появляются фейковые новости в международных либеральных СМИ. В последний раз можно было прочитать, что венгерское правительство отказывается от сотрудничества с "Росатомом", что является откровенной ложью. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии возмутился вмешательством США в дела других стран.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter