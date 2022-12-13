Глава МИД Венгрии возмутился вмешательством США в дела других стран

Петер Сийрято рассказал об отношении к докладе Госдепа США о правах человека в мире.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто возмутился вмешательством американских властей во внутренние дела других стран. Соответствующее заявление дипломат сделал перед журналистами в рамках своего выступления на совместной пресс-конференции с коллегой из Боснии и Герцеговины. Он назвал шокирующим тот факт, что Госдеп США позволяет себе выпускать доклады о состоянии прав человека в третьих странах. При этом американская сторона основывается на односторонних выводах, исследования финансируются Вашингтоном.

Должен сказать, я в шоке, и каждый год меня снова и снова шокирует, что госдепартамент США берет на себя смелость характеризовать другие страны и делать подобные заявления ex cathedra о внутренних проблемах и положении других стран. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Венгрия намерена добиваться того, чтобы НАТО не стала участником конфликта на Украине.

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