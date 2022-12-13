Петер Сийярто рассказал о готовности увеличивать расходы на обороноспособность Венгрии.

Венгрия намерена добиваться того, чтобы НАТО не стала участником конфликта на Украине. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами рассказал глава министерства по иностранным делам в Будапеште Петер Сийярто. Он выступил по результатам переговоров с генеральным секретарем Североатлантическим военный альянсом Йенсом Столтенбергом. Чиновник призывает страны коллективного Запада избегать противостояния с Москвой. При этом Венгрия подтвердила, что является надежным союзником для стран-членов блока, и вносит значимый вклад в обороноспособность региона. В частности, занимается повышением боеготовности национальных сил реагирования. На развитие военного ведомства в текущем году будет направлена пятая часть расходов, которые достигнут уровня 2 процентов от ВВП.

Решение о том, что НАТО не является участником этого конфликта и не хочет им быть, остается в силе. Венгрия сделает все возможное для того, чтобы это решение продолжало действовать... вне зависимости от решений, принятых его членами на двусторонней основе. Петер Сийярто, глава МИЛ Венгрии

НАТО проведет заседание комиссии с Украиной, несмотря на протест Венгрии.

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