Петер Сийярто рассказал о темах, которые будут подниматься на мероприятии 4-5 апреля.

НАТО проведет заседание комиссии с Украиной, несмотря на официальный протест Венгрии. Мероприятие запланировано на уровне профильных министерств с 4 по 5 апреля 2023 года. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с местными журналистами в Будапеште сделал глава министерства по иностранным делам Петер Сийярто. Чиновник отметил, что получил такие сведения от генерального секретаря Североатлантического военного альянса Йенса Столтенберга. По мнению властей европейского государства, такая позиция Брюсселя нарушает единство блока. Однако Венгрия ничего не может предпринять дополнительно, кроме как принять это к сведению.

... По разным причинам... он созовёт заседание комиссии Украина-НАТО во время совета министров иностранных дел НАТО, несмотря на отвергнутую позицию Венгрии, что заседание этой комиссии может состояться только при единогласной поддержке. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

В НАТО пообещали Венгрии, что на этом заседании будут обсуждаться вопросы защиты прав национальных меньшинств.По предложению Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию относительно положения нацменьшинств на Украине, поэтому Будапешт надеется, что киевский режим получится принудить к исполнению ее решения.

Венгрия хочет возврата действовавших до 2015 года прав для нацменьшинств на Украине.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter

