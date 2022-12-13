Петер Сийрято рассказал о том, что Будапешт не приемлет киевскую политику по вопросу образования.

Венгрия хочет возврата действовавших до 2015 года прав для национальных меньшинств на Украине. Соответствующее заявление в ходе выступления на 52-ой сессии по Правам человека и Конференции по разоружению в Женеве сделал глава министерства по иностранным делам Петер Сийрято. Дипломат напомнил о том, что права нацменьшинств являются одними из основополагающих для человека.

Мы наблюдаем постоянные системные нарушения прав меньшинств на Украине. С 2014 года ряд законов, принятых украинским парламентом, привели к ущемлению прав венгерского сообщества. Сейчас ситуация стала неприемлемой. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Дипломат пояснил иностранным коллегам, что украинские власти сокращают уроки в образовательных учреждениях на языках национальных меньшинств для четвертого класса до 20%. Дополнительно на территории страны будет невозможно поступить в высшее учебное заведение на языке нацменьшинства. Местные университеты потеряли право выбирать для себя "язык образования". В Будапеште пояснили, что не примут того, что чиновники на Украине уволили ряд венгерских директоров и педагогов в школах.

Сийярто: принудительная мобилизация в ВСУ нарушает права человека.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter