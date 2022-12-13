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Сийярто: принудительная мобилизация в ВСУ нарушает права человека

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Глава МИД Венгрии призвал осудить принудительную мобилизацию в ВСУ этнических венгров.

Принудительная мобилизация граждан в Вооруженные силы Украины нарушает права человека. Такое мнение высказал в ходе выступления на 52-ой сессии Совета по правам человека в Женеве глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто. Чиновник заметил, что в том числе этот вопрос касается и этнических венгров. Сийярто представил иностранным коллегам факт о том, что на территории западной части Украины проживает порядка 150 тысяч этнических венгров. Министр по иностранным делам пояснил, что многие члены украинского сообщества уже стали жертвами этой трагедии.

Я не уверен, что все вы знаете... И поскольку они являются гражданами Украины, их мобилизуют в украинскую армию. Иногда довольно жестоким образом, как мы видим на видеозаписях, что определенно противоречит правам человека.

Петер Сийярто, премьер-министр Венгрии

Ранее Петер Сийярто удивился двойным стандартам Запада в отношении СМИ.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter
 

Теги: венгрия, всу, мобилизация, оон, петер сийярто, права человека
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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