Он подчеркнул, что Венгрию часто критикуют за отсутствие свободы СМИ в стране.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто удивился двойным стандартам Запада в отношении СМИ. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

Комментируя введение десятого пакета санкций ЕС против России, Сийярто отметил, что не понимает позицию Запада, который призывает к свободе СМИ и в то же время вносит их в санкционные списки. Он подчеркнул, что Венгрию часто критикуют за отсутствие свободы СМИ в стране.

В Венгрии СМИ примерно поровну разделены на консервативные и либеральные. И это рассматривается Западом или либеральным мейнстримом как несвобода СМИ. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Ранее Сийярто спрогнозировал расширение санкций ЕС против России.

Видео: Telegram / РИА Новости