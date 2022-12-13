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Сийярто спрогнозировал расширение санкций ЕС против России

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Дипломат отметил ,что санкции могут коснуться атомного сектора России.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто спрогнозировал расширение санкций Евросоюза против России. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

Дипломат отметил ,что санкции могут коснуться атомного сектора России. Сийярто заявил, что Венгрии предстоит побороться в будущем за то, чтобы эта отрасль не попала под ограничения ЕС. Он добавил, что некоторые страны-члены организации предлагают инициативы по введению санкций против "Росатома" и его партнеров.

Это то, с чем мы никогда не согласимся. Это то, что мы обязательно заветируем, если такие пункты будут включены в какие-либо санкционные меры.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Ранее Сийярто призвал расценивать нападение на "Северные потоки" как теракт.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: евросоюз, мид венгрии, петер сийярто, россиия, санкции
Категории: Лента новостей, Новости России,

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