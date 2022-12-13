Сийярто спрогнозировал расширение санкций ЕС против России

Дипломат отметил ,что санкции могут коснуться атомного сектора России.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто спрогнозировал расширение санкций Евросоюза против России. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

Дипломат отметил ,что санкции могут коснуться атомного сектора России. Сийярто заявил, что Венгрии предстоит побороться в будущем за то, чтобы эта отрасль не попала под ограничения ЕС. Он добавил, что некоторые страны-члены организации предлагают инициативы по введению санкций против "Росатома" и его партнеров.

Это то, с чем мы никогда не согласимся. Это то, что мы обязательно заветируем, если такие пункты будут включены в какие-либо санкционные меры. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Ранее Сийярто призвал расценивать нападение на "Северные потоки" как теракт.

Видео: Telegram / РИА Новости