Победа кандидата от Республиканской партии США на президентских выборах в ноябре 2024 года Дональда Трампа может принести обществу самую большую надежду на установление мира на Украине. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто сделал в интервью журналистам "РИА Новостей". В противном же случае эксперт отметил, что Будапешт не видит на геополитической арене такого человека, который смог бы направить всю международную политическую арену к более мирному сценарию развития событий в регионе.
Если победит президент Трамп, это может принести самую большую надежду на мир.
Петер Сийярто, глава МИД Венгрии
Напомним, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан упоминал, что Будапешт хотел бы, чтобы Дональд Трамп вернулся к власти в США и установил мир в Восточной Европе. Политический лидер утверждал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров между Москвой и Вашингтоном, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
Глава МИД Венгрии назвал цель создания группы "Друзей мира".
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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