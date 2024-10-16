Глава МИД Венгрии оценил стремление Республиканца из США завершить украинский кризис.

Победа кандидата от Республиканской партии США на президентских выборах в ноябре 2024 года Дональда Трампа может принести обществу самую большую надежду на установление мира на Украине. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто сделал в интервью журналистам "РИА Новостей". В противном же случае эксперт отметил, что Будапешт не видит на геополитической арене такого человека, который смог бы направить всю международную политическую арену к более мирному сценарию развития событий в регионе.

Если победит президент Трамп, это может принести самую большую надежду на мир. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напомним, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан упоминал, что Будапешт хотел бы, чтобы Дональд Трамп вернулся к власти в США и установил мир в Восточной Европе. Политический лидер утверждал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров между Москвой и Вашингтоном, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.

Глава МИД Венгрии назвал цель создания группы "Друзей мира".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости