В Венгрии напомнили о том, что решение по включению стран в состав ЕС принимается единогласно и только странами-участницами.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский утратил чувство реальности, поэтому сейчас делает такие возмутительные заявления. Соответствующий комментарий глава внешнеполитической службы Венгрии Петер Сийярто сделал в эфире местной программы "Час борцов", транслируемой на видеоплатформе YouTube. Иностранный чиновник прокомментировал недавние слова украинского политического лидера о том, что страна может интегрироваться в Европейский союз даже без учета официальной позиции властей из Будапешта.

Он говорит вещи, которые в нормальной ситуации должны были бы вызвать бурю негодования. Он говорит, что Украина станет членом Европейского союза. Уважаемый господин президент, это решать не вам. Этот вопрос решают не те, кто хочет вступить в ЕС, а те, кто уже в нем находится. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Петер Сийярто заметил, что решение о приеме новых членов в состав регионального сообщества должно приниматься только единогласно, а Венгрия выступает против присоединения Украины к ЕС. Ранее венгерские граждане указали в ходе референдума о том, что выступают против стратегической интеграции с Украиной.

Венгрия подписала с Францией договор на поставку СПГ на десять лет.

Фото: YouTube / Harcosok Órája