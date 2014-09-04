Венгрия подписала с Францией договор на поставку СПГ на десять лет

Договор заключен между компаниями MVM и Engie.

Венгерская нефтегазовая компания MVM подписала с французской компанией Engie договор на поставку четырех миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в период с 2028 по 2038 годы. Соответствующее заявление сделал местный министр по иностранным делам и внешнеэкономическим связям Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции с журналистами в Будапеште по результатам торжественной церемонии подписания документов.

Сегодня мы подписали с французской компанией Engie самый долгосрочный для Венгрии договор о закупке СПГ. Этот долгосрочный договор гарантирует нам ежегодную закупку 400 миллионов кубометров природного газа на десять лет. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

