Венгрия подписала с Францией договор на поставку СПГ на десять лет
Сегодня, 10:29
Договор заключен между компаниями MVM и Engie.

Венгерская нефтегазовая компания MVM подписала с французской компанией Engie договор на поставку четырех миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в период с 2028 по 2038 годы. Соответствующее заявление сделал местный министр по иностранным делам и внешнеэкономическим связям Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции с журналистами в Будапеште по результатам торжественной церемонии подписания документов.

Сегодня мы подписали с французской компанией Engie самый долгосрочный для Венгрии договор о закупке СПГ. Этот долгосрочный договор гарантирует нам ежегодную закупку 400 миллионов кубометров природного газа на десять лет.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

В Венгрии рассказали, во что обойдется отказ от российского газа.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter

