В Венгрии рассказали, во что обойдется отказ от российского газа
Сегодня, 12:21
86
Гергей Гуйяш раскрыл данные о потерях страны, если поставки энергоресурсов из России прекратятся.

По расчетам Международного валютного фонда, отказ от российского природного газа будет стоить для Венгрии около десяти миллиардов долларов и обернется потерей более четырех процентов от общенационального уровня ВВП. Соответствующей информацией с журналистами поделился сотрудник пресс-службы администрации властей из Будапешта Гергей Гуйяш. Он привел статистические данные во время правительственного брифинга.

Это означает, что, по расчетам МВФ, отказ обойдется в десять миллиардов долларов, так что энергетическая безопасность в любом случае не может быть гарантирована

Гергей Гуйяш, пресс-секретарь кабмина Венгрии

Ранее венгерский министр по внешней политике Петер Сийярто говорил о том, объем импорта российского природного газа в европейскую страну за первые три месяца  текущего года вырос вдвое по сравнению с показателями 2024-го года. Такой уровень поставок фиксируется несмотря на то, что киевский режим ранее остановил транзит энергетических ресурсов в Будапешт. Рост объемов произошел, в том числе, благодаря движению по "Турецкому потоку".

Сийярто заявил, что больше не питает иллюзий в отношении Генассамблеи ООН.

Фото: YouTube / Magyarország Kormánya

