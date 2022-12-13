Сийярто: Венгрия сделает все для исключения российского атома из санкций

В МИД Венгрии отвергают отказ от российской нефти.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто рассказал о том, что Будапешт сделает все от себя зависящее для исключения российской атомной энергетики из нового, десятого санкционного западного пакета в отношении Москвы. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления перед местными журналистами. Дипломат пояснил, что речь идет о невозможности ограничений по нефтяным поставкам по трубопроводу "Дружба", а также о сотрудничестве с Россией в ядерной сфере. По мнению венгерского представителя, после девяти неудачных пакетов санкций ЕС решил не помогать странам-членам бороться с инфляцией, а продолжать давление, которое лишь усугубит региональный кризис и сформирует энергетическую угрозу для национальной безопасности Венгрии.

Мы в ходе дискуссий, конечно, сделаем все для того, чтобы по трубопроводу "Дружба" поступала нефть и чтобы АЭС "Пакш" могла работать... Разумеется, мы отвергаем все предложения, ограничивающие поставку нефти Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Совет Европы обратится в комиссию по поводу притеснения венгров на Украине.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter