Петер Сийярто призвал Киев выполнить решение Венецианской комиссии.

По инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться по поводу бедственного положения национальных меньшинств на Украине. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами в социальных сетях сделал глава министерства по иностранным делам Петер Сийярто. Чиновник рассказал о том, что Будапешт надеется, что международная структура принудит киевский режим к исполнению решения Венецианской комиссии. Эксперт объяснил, что решение ВК будет подготовлено к июню 2023 года.

Здесь в Страсбурге по общей инициативе Венгрии и Румынии парламент Совета Европы на заседании решил обратиться в Венецианскую комиссию с этим вопросом. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Дипломат добавил, что власти Венгрии искренне надеются на то, что Евросоюз сможет заставить Украину осуществить на практике решения комиссии, как это было много раз сделано в случае венгерского законодательства.

Венгрия заявила о собственном видении мира на Украине.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter