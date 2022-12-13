Венгрия заявила о собственном видении мира на Украине

Петер Сийярто рассказал о позиции Европы, которая отличается от Будапешта.

Официальный Будапешт выступает за скорейшие мирные переговоры для урегулирования украинского кризиса а остальные страны-члены Евросоюза ждут более выгодных условий для киевского режима. Соответствующее заявление в ходе выступления перед местными журналистами сделал министр по иностранным делам Петер Сийярто. Чиновник выступил по завершении двусторонних переговоров с французской коллегой Катрин Колонной.

В одном мы совершенно согласны: и Венгрия, и Франция хотели бы мира... Но ясно также, что в том, как, какой тактикой и какими шагами можно достичь мира, наши подходы отличаются. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Петер Сийярто заметил, что Венгрия хотела бы "немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров". Однако у Парижа своя точка зрения на данный счет, как и общеевропейская позиция. Они ожидают более удачную для Украины военную обстановку, чем складывается сейчас.

Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Белоруссию.

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