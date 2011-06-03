По его словам, у Будапешта нет плана заблокировать новый пакет ограничений.

Венгрия не будет блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России. Об этом заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто. Его слова приводит Euractiv.

Сийярто отметил, что у Будапешта нет плана заблокировать новый пакет ограничений против Москвы. При этом глава венгерского МИД добавил, что власти смогли убрать те меры, которые пошли бы против национального интереса. По его словам, санкционная политика ЕС провалилась. Также Сийярто подчеркнул, что "не вносит вклад в безумие", отвечая на вопрос, внес ли глава МИД Венгрии вклад в дискуссии чиновников блока по поводу следующего пакета санкций против России

Ранее мы сообщали, что совет ЕС утвердил запрет на закупки российского газа с 2028 года.

Фото: YouTube / Szijjártó Péter