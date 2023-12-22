Красноярец погиб в аварии на острове Самуи

Трагедия произошла из-за аварии с участием мотоцикла и контейнеровоза.

Информационный сайт в Таиланде сообщает о трагедии, которая произошла на острове Самуи с 48-летним российским туристом по имени Константин Лебедев. Известно, что погибший является уроженцем Красноярского края. Правоохранительные органы установили, что иностранец двигался по проезжей части на мотоцикле Honda, когда рядом с ним возник контейнеровоз. В какой-то момент байкер упал с транспортного средства, а дальше колеса фуры переехали его. Водитель грузовика поехал дальше, но позже был задержан. Теперь ему грозит обвинение в небрежном вождении, повлекшем за собой смерть человека.

В СМИ уточнили, жертва ДТП после аварии лежала без движения со сломанным левым плечом и разбитой головой. Внутри черной поясной сумки полиция нашла наличные средства, золотое ожерелье и документы. Власти Самуи сохранили вещи для передачи родственникам погибшего.

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Фото и видео: Telegram / SHOT