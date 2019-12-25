Петербургский мотоциклист лишился мотоцикла за пьяную езду

У мотоциклиста, пойманного пьяным, конфисковали мотоцикл

Прокуратура Выборгского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчина. Он признан виновным по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного статьей). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июне подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, управлял мотоциклом до момента его остановки сотрудниками полиции на Северном проспекте.

При наличии явных признаков опьянения, мужчина был отстранен инспекторами ГИБДД от управления транспортным средством. Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 9 месяцев 10 дней с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года. Однако лишение свободы заменено на принудительные работы на тот же срок с удержанием в доход государства 5% от заработной платы. Мотоцикл конфискован в доход государства.

Ранее сообщалось, что грузовик при повороте подмял под себя мотоциклиста на Пискарёвском проспекте.

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