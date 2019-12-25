Си Цзиньпин заявил о готовности усиливать взаимодействие с Сеулом

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности усиливать взаимодействие с Южной Кореей. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами китайский лидер обменялся поздравительными письмами с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем. Он отметил, что придает большое значение развитию отношений Пекина и Сеула. Также Си Цзиньпин подчеркнул, что сейчас мир вступил в новый период нестабильности и перемен..
В этот ключевой момент международное сообщество, включая Китай и Южную Корею, могут преодолеть кризис и трудности только с помощью сплоченности и сотрудничества.
Си Цзиньпин, председатель КНР
Ранее в МИД Китая заявили, что ценят позицию Путина по визиту Пелоси на Тайвань.
Фото: Pixabay.com
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