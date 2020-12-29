В МИД Китая заявили, что ценят позицию Путина по визиту Пелоси на Тайвань

В ведомстве считают, что такие слова являются воплощением высокого уровня стратегического сотрудничества двух стран.

Китай ценит позицию президента России Владимира Путина по визиту спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По его словам, с момента визита Пелоси на Тайвань более 170 стран выразили справедливое мнение и подтвердили свою приверженность принципу "одного Китая". Он добавил, что недавние высказывания Путина являются воплощением высокого уровня стратегического сотрудничества двух стран.

Ранее глава Минобороны Китая назвал поездку Пелоси на Тайвань фарсом.

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