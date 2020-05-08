Си Цзиньпин поздравил Путина и россиян с 75-летием Победы

Российский лидер поблагодарил политика за сохранение памяти о советских воинах.

Глава КНР Си Цзиньпин поздравил российского президента Владимира Путина и россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Теплые слова политик произнес в телефонной беседы лидеров двух стран, состоявшейся 8 мая.

Цзиньпин отметил большое значение даты для народов обеих стран, понесших большие и тяжелые потери. В ответ на это Путин поблагодарил коллегу за сохранение памяти о воинах, павших на китайской земле.

Кроме того, политики обсудили борьбу с коронавирусом и подтвердили готовность к совместной работе по созданию вакцин и недопущению политизации темы пандемии. Цзиньпин и Путин пообещали друг другу возобновить визиты, когда это позволит сделать эпидемситуация.

Ранее мы рассказывали, что Китай опроверг обвинения в сговоре с ВОЗ.

Видео: Youtube/ VOA New