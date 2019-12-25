Это произойдет после того, как китайские ученые завершат исследования и разработки вакцины от коронавирусной инфекции.

Африканские страны получат китайскую вакцину от COVID-19. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Китайско-африканский чрезвычайный саммит прошёл в формате видеоконференции. Участники обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию и вопросы борьбы с эпидемией. Накануне заместитель главы государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзэн Исинь заявил, что китайские ученые испытали 5 вакцин от коронавируса. В клинических испытаниях приняли участие более 2500 добровольцев. Вторая фаза завершится в июле.

Си Цзиньпин отметил, что совсем недавно в Китае зафиксировали новую вспышку коронавируса. Именно поэтому, ученым велено исследовать сразу 5 вакцин.

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