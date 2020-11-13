Си Цзиньпин: Китай призывает обеспечить бесперебойность поставок и производственных цепей

В КНР рассказали о координации действий в макроэкономике.

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин призвал страны БРИКС обеспечить бесперебойность поставок и производственных и логистических цепей. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на саммите стран" пятерки" (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР). Политик уверен в необходимости усилить координацию деятельности по макроэкономической политике.Следует противостоять вводимым Западом односторонного санкционного давления, а также отказаться от борьбы между различными блоками. Пекин призывает коллег отказаться от менталитета проведения "холодной войны" и выходить за пределы гегемонистских небольших группировок.

Необходимо объединить усилия по восстановлению экономики, углубить координацию по макроэкономике, обеспечить беспрепятственную работу производственных цепей и поставок. Си Цзиньпин, глава КНР

Путин: транснациональный характер вызовов требует совместных ответов.

Фото и видео: kremlin.ru