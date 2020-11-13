Путин: транснациональный характер вызовов требует совместных ответов

Глава РФ рассказал о том, что ошибки Запада привели мир к кризису.

Транснациональный характер вызовов требует совместных ответов. Соответствующее заявление сделал глава государства в рамках своего выступления на саммите стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР). По мнению российского лидера, коллективный Запад предпринимает эгоистичные попытки переложить на весь остальной мир ответственность за собственные непродуманные ошибки в макроэкономике, которые в свою очередь сказались на кризисе. По словам лидера РФ, выйти из ситуации можно исключительно при помощи честной и взаимовыгодной кооперации. В частности, дать ответ можнет и данное объединение "пятерки". Оно способно бороться с международным терроризмом, организованной преступностью, регулировать региональные конфликты, противодействовать климатическим изменениям и криминальному применению технологий, распространению опасных для человечества инфекций.

Только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер полагает, что отдельные западные страны используют определенные финансовые механизмы, которые приводят мир к кризисным ситуациям.

Путин: авторитет БРИКС на мировой арене постоянно растет.

Фото и видео: kremlin.ru