Путин: транснациональный характер вызовов требует совместных ответов

Транснациональный характер вызовов требует совместных ответов. Соответствующее заявление сделал глава государства в рамках своего выступления на саммите стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР). По мнению российского лидера, коллективный Запад предпринимает эгоистичные попытки переложить на весь остальной мир ответственность за собственные непродуманные ошибки в макроэкономике, которые в свою очередь сказались на кризисе. По словам лидера РФ, выйти из ситуации можно исключительно при помощи честной и взаимовыгодной кооперации. В частности, дать ответ можнет и данное объединение "пятерки". Оно способно бороться с международным терроризмом, организованной преступностью, регулировать региональные конфликты, противодействовать климатическим изменениям и криминальному применению технологий, распространению опасных для человечества инфекций.
Только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике.
Владимир Путин, президент РФ
Российский лидер полагает, что отдельные западные страны используют определенные финансовые механизмы, которые приводят мир к кризисным ситуациям.
Путин: авторитет БРИКС на мировой арене постоянно растет.
Фото и видео: kremlin.ru
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