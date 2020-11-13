Путин: авторитет БРИКС на мировой арене постоянно растет

Глава РФ рассказал о причинах интереса мира к "пятерке".

Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно растет.Соответствующее заявление сделал российский президент в рамках своего видеовыступления на саммите стран "пятерки". По мнению главы государства, такие позитивные процессы связаны с человеческим, экономическим и политическим потенциалом содружества.

Страны нашего объединения углубляют взаимодействие по всему спектру вопросов глобальной и региональной повестки дня с каждым годом авторитет БРИКС и его влияние на мировой арене неуклонно повышаются. Владимир Путин, президент РФ

По мнению лидера РФ, ведется объективный процесс, так как страны "пятерки" обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом.

Путин заявил о намерении открыть индийские магазины и нарастить долю машин КНР в России.

Фото и видео: kremlin.ru