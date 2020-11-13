Путин: авторитет БРИКС на мировой арене постоянно растет

Авторитет БРИКС на мировой арене постоянно растет.Соответствующее заявление сделал российский президент в рамках своего видеовыступления на саммите стран "пятерки". По мнению главы государства, такие позитивные процессы связаны с человеческим, экономическим и политическим потенциалом содружества.
Страны нашего объединения углубляют взаимодействие по всему спектру вопросов глобальной и региональной повестки дня с каждым годом авторитет БРИКС и его влияние на мировой арене неуклонно повышаются.
Владимир Путин, президент РФ
По мнению лидера РФ, ведется объективный процесс, так как страны "пятерки" обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом.
Путин заявил о намерении открыть индийские магазины и нарастить долю машин КНР в России.
Фото и видео: kremlin.ru
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