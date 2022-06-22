Путин заявил о намерении открыть индийские магазины и нарастить долю машин КНР в России

Глава РФ рассказал о необходимости развития сотрудничества со странами БРИКС.

Российский президент Владимир Путин заявил о намерении открыть на территории страны индийские магазины, а также нарастить долю китайских автомобилей. Соответствующей информацией глава государства поделился с участниками делового форума стран БРИКС, выступая с видеообращением. Он призвал бизнесменов активизировать в условиях распространения западного санкционного давления контакты "пятерки" (между РФ и Бразилией, КНР, Индией, ЮАР)

Российские ИT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 млн жителей Бразилии. Владимир Путин, президент РФ

Также политик напомнил о том, что увеличиваются поставки российских удобрений в регион БРИКС, фиксируется динамика в сотрудничестве по сельскому хозяйству, а РФ экспортирует в регион крупные партии удобрений. Также партнеры развивают контакты по альтернативным механизмам международных расчетов, создавая отечественный аналог платежной системы SWIFT и системы передачи финансовых сообщений. При этом регулярно расширяется география использования банковских карт "Мир".

Путин обвинил Запад в безответственной макроэкономической политике.

Фото и видео: Kremlin.ru

