Дипломаты рассказали о сложностях в выполнении работы в рамках Всемирной организации.

Швейцарский банк в Женеве заблокировал личный счет российского постоянного представителя при ООН Геннадия Гатилова. В дипломатическом ведомстве уточнили, что усиливаются проблемы, которые фиксируются в европейской стране, связанные с утратой ее военного нейтралитета. Трения связаны не только с политической и экономической сферой, но также касаются и бытовой жизни постпредства РФ при Всемирной организации.

Ряд банков, компаний по страхованию и тех обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов. пресс-служба постпредства РФ в Женеве

Дипломаты заявили о создании искусственных препопов Швейцарией для повседневной жизни сотрудников из России. При этом бывшие партнеры прямо называют причину отказа от сотрудничества. Она связана с тем, что дипломаты представляют Россию. По данным ведомства, личный финансовый счет Гатилова оказался недоступен для клиента "в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии".

Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине.

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