Дипломат заметил, что у мероприятия не будет конкретной темы.

Первый заместитель российского постоянного представителя Дмитрий Полянский анонсировал заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Об этом дипломат написал в собственном аккаунте в Telegram. По данным спикера от РФ, мероприятия состоится по инициативе стран коллективного Запада. Оно запланировано на 17 часов вечера (по московскому времени) 29 июля.

Похоже, наши бывшие западные партнеры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание. Дмитрий Полянский, дипломат

Зампостпреда РФ предполагает, что отсутствие конкретной темы и сам созыв демонстрирует "неослабевающий интерес" к украинскому кризису со стороны Запада. Дмитрий Полянский считает, что Москве есть, что сказать по этому поводу. Делегат из РФ будет выступать двенадцатым по счету, поэтому выйдет с речью не раньше 18 часов вечера (по времени Москвы).

Полянский: кибербезопасность должны обеспечивать государства, а не западные компании.

Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций