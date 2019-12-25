Полянский: кибербезопасность должны обеспечивать государства, а не западные компании

В ООН напомнили о том, кто несет ответственность за международный мир и безопасность.

Первый заместитель российского постоянного представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский заявил о том, что мировую кибербезопасность должны обеспечивать государства, а не отдельные западные компании. Соответствующую позицию эксперт высказал в рамках заседания Совета Безопасности ООН. Дипломат стал участником заседания Рабочей группы открытого состава по вопросам информационно-коммуникационных технологий. Полянский сравнил эту сферу с дремучими джунглями, в которых выжить может только сильнейший. Он и устанавливает законы.

Компании - разработчики и правообладатели информационно-коммуникационных технологий - в погоне за прибылью навязывают свои правила и стандарты другим государствам, их гражданам и экономоператорам. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ при ООН

Дмитрий Полянский добавил, что частные компании, названия которых он уточнять не стал перед иностранными коллегами, претендуют на то, чтобы западные нормы и практики станут основой для международного права в сфере информационной безопасности. По мнению российского представителя, подобные амбиции понятны, но при этом ответственность за мир и безопасность в мировом масштабе могут нести только власти стран.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций