Захарова: ООН проигнорировала обращение 13-летней Савенковой, попавшей на "Миротворец"

ООН проигнорировала обращение 13-летней девочки из Луганска Фаины Савенковой, попавшей на "Миротворец". Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила о ситуации в октябре 2021 года, когда Савенкова попала в список лиц, якобы представляющий угрозу нацбезопасности Украины. Это произошло после того, как она записала видеообращение к членам совета безопасности ООН, призвав не забывать о правах детей Донбасса на мирную жизнь.
По словам Захаровой, со стороны ООН не было никаких результатов, поскольку Савенкова не "голливудская звезда". В качестве примера она упомянула эко-активистку Грету Тунберг, которой "открыты все двери".
А есть девочка, которая кричит через океан о том, что её и ей подобных детей убивают.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова прокомментировала соглашение Роскосмоса и NASA.
Видео: МИД России
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