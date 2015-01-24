Захарова: ООН проигнорировала обращение 13-летней Савенковой, попавшей на "Миротворец"

Она напомнила о ситуации, когда Савенкова попала в список лиц, якобы представляющий угрозу нацбезопасности Украины

ООН проигнорировала обращение 13-летней девочки из Луганска Фаины Савенковой, попавшей на "Миротворец". Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила о ситуации в октябре 2021 года, когда Савенкова попала в список лиц, якобы представляющий угрозу нацбезопасности Украины. Это произошло после того, как она записала видеообращение к членам совета безопасности ООН, призвав не забывать о правах детей Донбасса на мирную жизнь.

По словам Захаровой, со стороны ООН не было никаких результатов, поскольку Савенкова не "голливудская звезда". В качестве примера она упомянула эко-активистку Грету Тунберг, которой "открыты все двери".

А есть девочка, которая кричит через океан о том, что её и ей подобных детей убивают. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова прокомментировала соглашение Роскосмоса и NASA.

Видео: МИД России