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Захарова прокомментировала соглашение Роскосмоса и NASA

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В МИД РФ подтвердили перекрестные полеты с США.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала соглашение государственной корпорации "Роскосмос" и NASA (американского национального агентства по исследованию космического пространства и аэронавтике). В рамках брифинга с журналистами чиновницу попросили оценить сведения о продолжении между Вашингтоном и Москвой контактов по перекрестным полетам на МКС.

Но да, действительно отношения у нас по многим фронтам с США находятся в упадке по вине Вашингтона, но тем не менее есть стратегически важные направления работы в целом ряде областей, по которым контакты сохраняются.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах интегрированных экипажей на пилотируемых кораблях РФ и США.

В МИД отвергли обвинения в адрес России в итальянском политическом кризисе.

Фото и видео: МИД России

Теги: nasa, космос, мария захарова, мид, перекрестные полеты, роскосмос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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