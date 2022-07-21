Захарова прокомментировала соглашение Роскосмоса и NASA

В МИД РФ подтвердили перекрестные полеты с США.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала соглашение государственной корпорации "Роскосмос" и NASA (американского национального агентства по исследованию космического пространства и аэронавтике). В рамках брифинга с журналистами чиновницу попросили оценить сведения о продолжении между Вашингтоном и Москвой контактов по перекрестным полетам на МКС.

Но да, действительно отношения у нас по многим фронтам с США находятся в упадке по вине Вашингтона, но тем не менее есть стратегически важные направления работы в целом ряде областей, по которым контакты сохраняются. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах интегрированных экипажей на пилотируемых кораблях РФ и США.

В МИД отвергли обвинения в адрес России в итальянском политическом кризисе.

Фото и видео: МИД России